Военэксперт объяснил, почему F-16 станут идеальной целью для ВС России Военэксперт Клинцевич: F-16 станут идеальной целью для авиации и ПВО ВС России

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Американские истребители F-16 в случае передачи их Украине станут идеальной целью для авиации и ПВО ВС России, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Он предположил, что системы ПВО и ракеты «воздух-воздух» «заточены» под борьбу именно с F-16.

Всегда оборонительные вещи создаются под конкретную угрозу, элемент вооружения противника. Так вот, все у нас создано под F-16, это идеальная цель. Как только они приблизятся минимум на 200 км к нашей границе, их гарантировано всех собьют наши дальние ракеты «воздух-воздух» Р-37 с дальностью 300 км, и комплексы ПВО, — считает Клинцевич.

Собеседник отметил, что сложности с уничтожением F-16 возникнут, если ВСУ решат разместить их на западе Украины. По его словам, придется наносить удары по аэродромам базирования, так как в воздухе их достать на таком расстоянии намного сложнее.

Клинцевич также рассказал NEWS.ru, что передача F-16 Украине превратит страны Европы в заложников США, так как они «подсядут на иглу» новейших F-35, также разработанных в США. Он отметил, что отправленные ВСУ F-16 придется заменять F-35, обеспечивая заказами ВПК США минимум на 20 лет вперед.

До этого он подчеркнул, что европейские истребители F-16, которые должны быть отправлены Украине, не имеют передовых систем связи в отличии от американских F-16. Он добавил, что ВСУ будут использовать самолеты в качестве летающей платформы для запуска крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а не для воздушного боя.

Американские власти ранее одобрили поставку Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, когда завершится подготовка пилотов Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что Вашингтон дал официальные заверения об одобрении всех необходимых запросов. По словам источника Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен отправил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы «будут одобрены».