Военэксперт объяснил нежелание ФРГ поставлять Украине ракеты Taurus Матвийчук: Германия в случае поставки Taurus Украине станет участником конфликта

Фото: Bundeswehr/Patrik Bransmoeller

Германия в случае поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus станет косвенным участником боевых действий на Украине, заявил Lenta.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, если ранее Берлин мог сослаться на незнание целей ударов, то теперь будет известно, что это оружие предназначено для атак по РФ.

Официальное подтверждение поставки дальнобойного оружия с целями нанесения ударов по территории России — это косвенное участие в боевых действиях. Когда они скрытно это оружие поставляли, они могли сослаться на свое незнание целей ударов. Тут же мы будем знать, для чего предназначены эти ракеты, и предъявить им претензии, — объяснил Матвийчук.

Эксперт привел слова главы МИД РФ Сергея Лавров о том, что поставка Taurus Киеву может повлечь за собой ответные удары с российской стороны. По словам Матвийчука, целями могут стать заводы по производству ракет и склады хранения, а также маршруты, по которым их будут доставлять на Украину.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что Taurus способны преодолевать расстояние более 550 км. По его словам, эта ракета получила неформальное название «противобункерной».

Член Совета Федерации Виктор Бондарев предположил, что перехваченный разговор немецких военных, обсуждавших возможность уничтожения Крымского моста крылатыми ракетами Taurus, может затормозить передачу этих вооружений Киеву. По словам сенатора, из-за утечки переговоров бундесвера западные СМИ пытаются обвинить РФ в информационной диверсии.