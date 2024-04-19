Военэксперт объяснил, как взятие Первомайского изменит ход СВО Военэксперт: после Первомайского ВС России могут пойти на Краматорск, и Славянск

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Военэксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что армия России может начать наступление на Краматорск и Славянск после взятия под контроль села Первомайское на Авдеевском направлении. Он не исключил, что ВС РФ также начнет операцию в районе Константиновки.

Все населенные пункты на этом Донецком кряже находятся на высотах. Кроме того ВСУ минируют все подходы, оборудуют опорные пункты. Каждое взятое село отодвигает ЛБС от Донецка и городов ДНР, позволяя развивать наступление на Константиновку, Краматорск, Славянск. Бои идут очень жесткие. Первомайское будет очень чувствительной утратой для ВСУ, — считает Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства сообщило о взятии под контроль села Первомайское на Авдеевском направлении.

Накануне военный корреспондент Александр Коц рассказал, что в зоне проведения спецоперации появился танк «Царь-мангал». Экипаж бронемашины выполнял задачу в Красногоровке, расположенной к западу от Донецка. Он опубликовал кадры, как боевая машина под атакой противника движется по городу, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

Журналист указал, что над бронемашиной «долго потешались» из-за ее внешнего вида, однако это прекратилось, когда танк показал себя в бою. На кадрах видно, как танк ездит по просматриваемым со многих позиций дорогам, преодолевая достаточно большие в рамках городских боев расстояния.