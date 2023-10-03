Военэксперт объяснил, как российским военным защититься от химических атак Военэксперт Леонков: военным нужно носить противогаз для защиты от газовой атаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВСУ используют снаряды с отравляющими веществами, поэтому российским военным нужно носить противогаз и специальную униформу, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Кроме того, врачи, работающие на передовой, должны иметь в своих аптечках лекарства, которые бы прекращали действия этих отравляющих веществ.

Сейчас мы знаем о тактике ВСУ, которые используют снаряды с отравляющими веществами и поэтому будет готовы к атакам. Чтобы обезопасить себя, военные должны носить противогаз, специальную униформу, — сказал Леонков.

Ранее в Союзе ветеранов СВО сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять в зоне СВО дроны, обработанные отравляющими веществами, а также гранаты «Черемуха» со слезоточивым веществом. В организации пояснили, что гранаты данного вида содержат боевое отравляющее вещество хлорацетофенон.

Ветераны СВО пояснили, что хлорацетофенон вызывает слезотечение, а также резкую боль в глазах, жжение в горле, кашель и даже ожог кожи. В организации добавили, что солдаты ВСУ покрывают часть дронов и другими отравляющими составами, вид которых пока не установлен.

Известно, что военнослужащие, работавшие с дронами после их посадки голыми руками, позже жаловались на сильное недомогание и головокружение, у них поднималась температура. В настоящее время в зоне действия СВО с посаженными беспилотниками работают только в защитном обмундировании, уточнили в Союзе ветеранов.