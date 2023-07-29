Военэксперт объяснил, как российский танк в одиночку разбил колонну ВСУ Военэксперт Дандыкин: российский танк, уничтоживший колонну ВСУ, действовал из засады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что российский танк, в одиночку разбивший колонну бронемашин ВСУ, действовал из засады. Он не исключил, что по украинской технике отработали новейший Т-90М «Прорыв» или модифицированные Т-72 или Т-80.

Предположу, что это был наш Т-80 или Т-90М «Прорыв». Или модернизированный Т-72. Это говорит о надежности техники и мастерстве экипажа. У нас такие случаи, предположительно, были в начале СВО, когда один танк уничтожил около 10 единиц — роту танков ВСУ. Так и здесь — стреляют метко, действуют из засады, используют коптеры, — рассказал Дандыкин.

По его словам, танки, стоящие на вооружении РФ, кроме стандартных осколочно-фугасных и кумулятивных снарядов, способны вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), запускаемыми через ствол пушки.

Вспоминается подвиг Зиновия Колобанова — танкист-ас времен Великой Отечественной, из КВ-1 подбил 22 немецких танка из засады, по сути, две роты. Еще один пример — под Мценском в 41-м командир танковой бригады полковник Катуков остановил наступление на Москву броневойск Гудериана, — добавил Дандыкин.

Собеседник предположил, что российского экипажа поддержали в бою операторы ПТРК и БПЛА «Ланцет».

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, на которых российский танк в одиночку встретил украинскую колонну техники на Запорожском направлении. Танкисты при поддержке артиллерии смогли уничтожить все машины противника.