Военэксперт объяснил использование очень дорогих батареек NASA в дронах ВСУ Военэксперт Дандыкин: батарейки NASA в дронах ВСУ увеличивают их точность

Фото: МО Украины

Найденные в украинских беспилотниках батарейки от марсианской программы NASA могут быть использованы для увеличения дальности и точности попадания дронов, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, все космические наработки, которые оказались эффективными, впоследствии применяются в военной и гражданской областях.

Все космические наработки, которые оказались эффективными, впоследствии применяются в других сферах. Это касается как военной, так и гражданских отраслей. Применение батареек от марсианской миссии NASA говорит о том, что они просто надежные. Возможно, с их помощью ВСУ решили увеличить точность попадания и дальность полета дронов, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что украинские дроны в подавляющем большинстве состоят из американских и британских деталей. По его словам, ВСУ не беспокоятся о том, что натовские технологии могут оказаться в руках российских военных.

Даже если дроны собираются на Украине, то состоят они в подавляющем большинстве из американских и британских деталей. Другой вопрос, что натовские технологии попадают к нам в руки. Мы заполучили уже множество их техники и различных компонентов. Но они не сильно об этом задумываются, так как главное для них — одержать победу любой ценой, — добавил Дандыкин.

Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что российские специалисты обнаружили в украинских дронах аккумуляторы, которые применяются в марсианской программе NASA. По его словам, это может говорить о том, что ВСУ помогали американские партнеры. Батареи из марсоходов применялись, так как беспилотники планировали задействовать при сильных отрицательных температурах, добавил глава ЦКБР.