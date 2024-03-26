Военэксперт объяснил, что значат слова Бортникова «все впереди» о Буданове Военэксперт Матвийчук: Буданова «достанут» для показательного осуждения

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова «достанут» для показательного осуждения, если такая задача будет поставлена российским военным, считает военэксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он отметил, что многих террористов находили за границей и, если активизироваться, то всех военных преступников можно найти и наказать.

Предположу, что недавно ВС РФ нанесли мощнейший удар по СБУ, резиденция ГУР разрушена. У России огромный опыт, свыше 80 лет, до Троцкого добрались. Поставят задачу — Буданова достанем, он перемещается, где-то споткнется рано или поздно. Вряд ли его ликвидируют, скорее всего, его показательно осудят. Многих террористов находили за границей, тот же Яндарбиев. Если активизируемся, всех военных преступников найдем и накажем. Вспомните боевика, которого ликвидировали в Германии, — сказал эксперт.

Матвийчук отметил, что недавние удары Вооруженных сил России были мощными, но они не являются ответом за теракт в «Крокус Сити Холле». Он добавил, что месть обязательно последует, но сначала нужно выяснить, кто организовал и заказал это преступление, а также кто им руководил.

А пока это не месть, это плановые действия российских войск. Кстати, Буданов... Ну вы посмотрите на его лицо, 10 классов написано. Его просто назначили на пост могучие дяди, сам по себе он ничего не представляет, — заключил собеседник.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Буданов является законной целью для ВС России. По его словам, такой же легитимной целью являются все, кто совершает преступления против России. Бортников также рассказал, что террористы, убившие 139 человек в «Крокус Сити Холле», собирались сбежать на Украину, где их готовились встречать «как героев».

Украина свою причастность к атаке опровергала. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о ней бессмысленно, пока идет следствие.