Военэксперт объяснил, чем грозит России переход ВСУ к обороне на самом деле Дандыкин: ВСУ могут перейти к тактике террора в ходе оборонительной операции

Фото: МО Украины

ВСУ могут перейти к тактике террора в рамках оборонительных действий после провала контрнаступления, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал заявление главнокомандующего украинской армией Александра Сырского о переходе вооруженных сил к оборонительной стратегии.

Предположу, что ВСУ, раз Сырский заговорил про оборону, попытаются перейти к тактике террора. Они точат зуб на Крымский мост. Начнут действовать как террористы на Ближнем Востоке, в Сирии, — заявил Дандыкин.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины к маю могут попытаться «наскрести» силы для новых атак. Вместе с тем эксперт усомнился, что Киев сможет создать укрепрайоны подобно российским. Наиболее вероятным сценарием является сплошное минирование, заявил Дандыкин.

Надо понимать, что ВСУ постоянно находятся под воздействием российской армии, Киеву нужно очень много стройматериалов, особенно бетона. Что у них осталось? Кривой Рог и Днепропетровск, и те города в зоне поражения. Откуда ресурсы на укрепления? — отметил он.

Ранее Сырский заявил, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой заключается в нанесении России максимальных потерь. Он подчеркнул, что готов оставлять позиции ради сохранения жизней солдат, потому что они являются «главной ценностью».