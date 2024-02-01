Военэксперт обвинил иностранных наемников в применении MIM-104 против Ил-76 Военэксперт Литовкин: Ил-76 сбил американский расчет Patriot, а не украинский

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Самолет Ил-76 мог быть сбит из ЗРК Patriot американскими военными, а не украинскими, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, всеми видами сложной западной техники на Украине руководят иностранные специалисты.

Самое интересное и важное в этой истории, что стрельба из Patriot велась американским расчетом, а не украинским. Всеми сложными видами иностранной боевой техники, которые находятся на Украине, руководят иностранные специалисты — наемники или инструкторы. Комплекс Patriot — это огромные, десятка полтора машин. Для того чтобы ими управлять, нужно в совершенстве знать английский инженерный язык. Так как все инструкции написаны на нем, все индикаторы, обозначения тоже, — объяснил Литовкин.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал уничтожение самолета Ил-76 «преднамеренным и целенаправленным убийством» украинских военнопленных со стороны ВСУ. По его словам, есть подтвержденные данные, что самолет был сбит из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Госдума в ходе пленарного заседания 1 февраля приняла проект обращения к Конгрессу США в связи с катастрофой Ил-76. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал привлечь украинские власти к ответственности за произошедшее.