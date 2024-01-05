Военэксперт назвал возможную цель сбитой над Черным морем украинской ракеты Эксперт Дандыкин: сбитая над Черным морем ракета ВСУ целилась в суда флота РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракета «Нептун» ВСУ, которую сбили над Черным морем, должна была атаковать корабли российского флота, заявил Lenta.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, таких ракет у Украины немного и она их расходует экономно.

Думаю, если она противокорабельная, значит, они предполагали ее использовать против какого-то из кораблей Черноморского флота. Но, в принципе, она может стрелять не только по кораблям, но и по суше, — заявил он.

Ранее сообщалось, что противокорабельные ракеты «Нептун» уже могут применяться для нанесения ударов по наземным целям, чем пользуются ВСУ. По словам Дандыкина, они обладают крупной боеголовкой, что делает их достаточно эффективными и без модернизации. Однако их нельзя сравнивать с российскими ФАБ-1500, обладающими большей поражающей способностью.

Военный эксперт также подчеркнул, что ВСУ активно применяют вооружение российской и советской разработки, так как у них почти нет собственного оружия. По его мнению, украинская армия также могла использовать для нанесения ударов по наземным целям береговые комплексы «Бал» и «Бастион».

Генерал-майор авиации Сергей Липовой заявлял, что армия Украины ранее пыталась применять по наземным целям ракеты, не предназначенные для таких ударов. Речь идет о зенитных ракетах от ЗРК С-200 и С-300. При этом он подчеркнул, что запущенные ракеты часто летели в неверном направлении.