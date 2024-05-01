Военэксперт раскрыл судьбу F-16 после появления на Украине Военэксперт Шарковский: Россия начнет охоту на F-16, как только их получат ВСУ

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Военный эксперт Александр Шарковский предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России начнут охоту за американскими истребителями F-16, как только их доставят на Украину. Он не исключил, что базироваться они будут на аэродромах в Румынии и Польше, что повысит вероятность прямого столкновения РФ и НАТО.

Если F-16 появятся у ВСУ после Пасхи, ВС РФ могут начать за ними охоту. У нас есть и отличная ПВО, и замечательные самолеты. Базироваться F-16 будут в Румынии и Польше, что повысит риски начала полномасштабной войны с НАТО, хотя вряд ли она начнется. США очень интересно посмотреть, как мы будем действовать и как будем отвечать, — считает Шарковский.

Ранее представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил в эфире национального телевидения, что первые F-16 поступят на Украину после Пасхи. Он отметил, что ВС не несут ответственности за поставки напрямую, поскольку это вопрос высшего военно-политического руководства.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что страны коллективного Запада передадут Украине не только истребители-бомбардировщики F-16, но и весь комплект вооружений к ним. По его данным, пять групп украинских летчиков сейчас проходят обучение на американских истребителях F-16 в Великобритании, Дании, США и Франции.

Военный эксперт Александр Шарковский ранее предположил, что украинские пилоты, прошедшие обучение на американских истребителях F-16, начнут летать на боевые задания с аэродромов в Польше и Румынии. Он не исключил, что в кабинах F-16 окажутся не граждане Украины, а ветераны боевых действий в Ираке из США.