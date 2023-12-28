Военэксперт назвал страну, с чьей армией ВС России идут нога в ногу Военэксперт Матвийчук: лучшие армии мира у России и США, они идут нога в ногу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что армии России и США — лучшие в мире и идут нога в ногу по оснащению ВС современной техникой и боевому опыту. Он также предположил, что ВС Китая дышат в спину ВС РФ и США. Эксперт отметил, что отсутствие боевого опыта Народно-освободительная армия КНР компенсирует модернизацией ВС, а также регулярными учениями.

Думаю, что лучшими армиями мира по многим показателям — по технической оснащенности, по укомплектованности — я бы назвал ВС России и США, а также Китай. У НОАК не так много боевого опыта, но КНР модернизирует оборонку, проводит учения, в том числе с Россией, китайцы уже дышат в спину Москве и Вашингтону, идущим нога в ногу, — добавил Матвийчук.

Он отметил, что ВС России и ВС США примерно с 1980-х практически постоянно участвуют в боевых действиях, модернизируя технику, особенно ударные вооружения.

Ранее Forbes сообщил о планах стран Запада пересмотреть планы поставки танков Leopard, Challenger и Abrams на Украину. По данным издания, из-за неудач ВСУ западные партнеры Киева ищут варианты «попроще». Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что Киеву могут поставить танки Т-72М вместо Leopard 2, чтобы спасти авторитет «разрекламированных» немецких машин, которые «горят на Украине».