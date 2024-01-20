Военэксперт назвал срок взятия Авдеевки после прорыва обороны ВСУ Военэксперт Дандыкин: после прорыва обороны ВС РФ могут взять Авдеевку к 1 марта

Фото: МО РФ

Военэксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что ВС России возьмут под контроль Авдеевку к 1 марта. Таким образом он прокомментировал сообщение о прорыве ВС РФ обороны ВСУ в районе данного населенного и пункта и закреплении на окраинах. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Надеюсь, что вопрос Авдеевки, ее взятие под контроль ВС России решится до 1 марта, в зимнее время. Наше продавливание обороны ВСУ, начиная с Крынок, заканчивая Купянском — ВСУ не могут его сдержать, им не хватает сил. Поэтому, чтобы отвлечь наше внимание, Киев устраивает атаки на мирные города — Курск, Белгород, Воронеж. Украина не может залатать ряд направлений, — считает Дандыкин.

По его словам, «свое действие возымели наши удары по предприятиям ВПК Украины, по складам боеприпасов, в глубину обороны ВСУ, уничтожение цехов по производству БПЛА, ликвидация наемников, командных пунктов, штабов». Собеседник отметил, что контингент ВСУ в Авдеевке повторит судьбу украинских военных на «Азовстали» в 2022-м — «просто сдадутся».

Когда Авдеевку возьмем под контроль, станет проще подойти к Северску, станет проще продвигаться дальше, оценивать планы ВСУ и их кураторов из США. Сейчас наша важнейшая задача — не дать Киеву уйти в глубокую оборону, закрепиться на новых рубежах, — подытожил Дандыкин.

Российский боец с позывным Пианист ранее заявил, что снайперы Вооруженных сил РФ относят иностранных наемников к приоритетным целям. По его словам, такие комбатанты ярко выделяются среди украинских военнослужащих, так как они лучше экипированы. Кроме того, наемники предпочитают держаться позади группы или в центре, а также нередко отдают украинским солдатам приказы.