Военэксперт назвал способ парализовать украинскую ПВО Военэксперт Дандыкин: вызвать паралич украинской ПВО можно ударом 50–100 БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские войска могут парализовать работу средств противовоздушной обороны ВСУ за счет массированного удара беспилотников, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, для достижения цели потребуется 50–100 дронов. Он не исключил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов для зенитных ракетных комплексов, в том числе американских Patriot и германских Gepard.

50–100 БПЛА минимум, что вызовет паралич украинской ПВО. Плюс несколько десятков ложных целей, обычных болванок. И никакая ПВО, даже западная, с такой нагрузкой не справится. На каждую цель обычно выпускается две ракеты. Вот и считайте: на одни болванки и дешевые дроны сотни ракет или тысячи снарядов крупнокалиберных пушек, — добавил Дандыкин.

По его словам, стоит помнить и о применяемых российской армией крылатых ракетах «Калибр», «Оникс», а также комплексах «Кинжал» и «Искандер». Собеседник напомнил, что недавно в Киеве заявляли о пуске минимум 100 крылатых ракет по объектам ВСУ.

Недавно в Киеве заявляли о запуске свыше 100 крылатых ракет. Вот и считайте: один такой удар возмездия, предположу, в идеале может насчитывать сотни воздушных целей. ПВО ВСУ такую угрозу ликвидировать не может. Не забывайте, что кроме БПЛА ВС РФ применяют «Калибры», «Ониксы», «Кинжалы» и «Искандеры», — подытожил Дандыкин.

Журнал Forbes ранее писал, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Издание отмечало, что украинские военнослужащие считают такого рода боеприпасы самой большой проблемой.