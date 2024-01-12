Военэксперт назвал самое опасное оружие, которое США поставляли Украине Военэксперт Литовкин: отсутствие денег не помешает США помогать ВСУ с разведкой

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Военэксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru предположил, что США, несмотря на отсутствие денег на поставки оружия Украине, продолжат передавать Киеву разведданные. По его словам, запасов боевой техники ВСУ хватит только для оборонительных операций. Литовкин отметил, что самыми опасными системами, переданным США Киеву, стали системы ПВО Patriot, РСЗО HIMARS и крылатые ракеты ATACMS.

Полученного оружия Украине хватит для оборонительных действий, а не для наступления. Ключевыми пунктами поставок США на Украине были системы ПВО (Patriot) и РСЗО (HIMARS), крылатые ракеты ATACMS, радары контрбатарейной борьбы. Если у США закончились деньги, это не значит, что Вашингтон перестанет передавать ВСУ разведданные, — добавил Литовкин.

Он также заявил, что Украину снабжают вооружением и техникой не только США, но и Германия, Италия, Великобритания и другие страны. Собеседник подчеркнул, что рассказами об угрозе голода из-за отсутствия поддержки Запада президент Украины Владимир Зеленский «шантажирует спонсоров».

Это Зеленский говорит, что денег у них нет, пенсионеры начнут от голода умирать, он шантажирует спонсоров. Нам-то что? Если США прекратили поставки — для нас это хорошо, но не обольщайтесь, доноров у Украины хватает. Например, Storm Shadow и Scalp поставляют не США, а Британия и Франция, — подытожил Литовкин.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву. Он также отметил, что помощь, предоставляемая прежде, теперь приостановлена. По его словам, конгресс может продолжить работу по поиску и выделению дальнейших средств из федерального бюджета для поддержки Украины.