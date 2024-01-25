Военэксперт назвал российские «бабахи», нивелирующие ПВО США и НАТО Военэксперт Матвийчук: «Ярсы» и «Сарматы» нивелируют ПВО США и стран НАТО

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что стратегические ракетные комплексы «Ярс» и «Сармат» прорвут любую систему ПВО США и стран НАТО. Таким образом он прокомментировал идею экс-президента США Дональда Трампа создать в Штатах аналог израильского «Железного купола» и пост в Telegram-канале «НейроЖириновский. ЛДПР.» о наличии у РФ «бабахов».

Предположу, под «бабахами» подразумеваются гиперзвуковые «Кинжал» и «Авангард» неуязвимы для всех существующих средств ПВО США и стран НАТО и останутся таковыми в ближайшие лет 10. Никакой «Железный купол» их не остановит. Если говорить о ядерном оружии: это «Ярс» и «Сармат», «Булава», «Тополь», «Синева». Отразить удар у НАТО шансов практически нет. Скорее всего, одна ракета несет несколько боевых блоков, которые маневрируют на подходе к цели, и десятки ложных целей, — считал Матвийчук.

По его словам, базы НАТО в Европе, вероятно, находятся под прицелом комплексов «Искандер», чей перехват возможен только в теории. Он объяснил, что массовый запуск подобных баллистических ракет перегрузит ПВО НАТО в Европе.

Если говорить о базах НАТО в Европе, то, скорее всего, мы применим «Искандер», сбить его можно только в теории. Дело в том, что массированный запуск подобных ракет перегрузит ПВО. А попадание даже одного «Искандера», вполне возможно с ядерной боеголовкой, нанесет непоправимый ущерб любому военному объекту, — подытожил Матвийчук.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России возьмут под контроль Авдеевку к 1 марта. По его словам, на ход СВО существенно повлияли удары по предприятиям украинской оборонной промышленности, в том числе и цехам производства беспилотников. Дандыкин уверен, что подразделения ВСУ в Авдеевке ждет судьба бойцов на «Азовстали», которые были вынуждены сложить оружие.