Военэксперт назвал примерный срок разгрома ВСУ в Авдеевском котле Военэксперт Дандыкин: ВСУ продержатся в Авдеевском котле максимум две недели

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что группировка ВСУ, оказавшись в полном окружении в Авдеевке, продержится в котле максимум две недели, после чего ее разгромят ВС России. По его словам, российская армия применит против ВСУ авиабомбы ФАБ-1500.

Сейчас появилась такая возможность — взять под контроль Авдеевку. Вопросы Марьинки и Авдеевки актуальнейшие. ВСУ там сидят плотно, забетонировались, они с 2014-го сидят. Думаю, ВС РФ применят наши ФАБ-1500 и прочие средства. Думаю, на прямой штурм мы не пойдем, обойдем и возьмем в кольцо, ВСУ, скорее всего, попадут в котел, в Авдеевский котел, и продержатся там недели две максимум, после чего будут разгромлены, — подчеркнул Дандыкин.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал видеозапись с результатами ударов по Авдеевке. На кадрах, снятых с дрона, видна многокилометровая черная полоса дыма, идущая вдоль черты города. По словам военкора, удары по объектам Вооруженных сил Украины наносятся с четырех утра. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее военнослужащие ВС России взяли в плен пять украинских солдат, проходивших обучение на территории Великобритании. По данным российского Министерства обороны, солдаты ВСУ находились в опорном пункте в районе Артемовска. Их взяли в плен в ходе штурма, проводившегося ивановскими десантниками из подразделения «Шторм».