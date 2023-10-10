Военэксперт назвал направление движения российских войск после Авдеевки Военэксперт Дандыкин: после Авдеевки ВС России могут пойти на Славянск

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что в случае взятия под контроль Авдеевки ВС России продолжат наступление в сторону Константиновки, Славянска и Краматорска. Он также призвал не соглашаться на перемирие.

После Авдеевки еще много населенных пунктов нужно брать под контроль — Константиновка, есть Славянск, Краматорск, городов много, хватает, работы достаточно. Сейчас наши продвигаются в районе Красного Лимана. Это очевидно, наступление ВСУ буксует, надеются на какое-то перемирие на зиму. Ни в коем случае этого допускать нельзя, — отметил Дандыкин.

По его словам, Авдеевку необходимо «брать в клещи», а не штурмовать — «у нас есть опыт Мариуполя, где противник сдался, но бои были жесткие, есть опыт Артемовска, Соледара».

Авдеевку лучше окружить. Бои в городе очень тяжелые, потери всегда высокие. У нас есть опыт Мариуполя, где противник сдался, но бои были жесткие, есть опыт Артемовска, Соледара, — добавил Дандыкин.

Он предположил, что ВСУ продержатся в окружении в Авдеевке максимум две недели.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал видеозапись с результатами ударов по Авдеевке. На кадрах, снятых с дрона, видна многокилометровая черная полоса дыма, идущая вдоль черты города. По словам военкора, удары по объектам Вооруженных сил Украины наносятся с четырех утра. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее военнослужащие ВС России взяли в плен пять украинских солдат, проходивших обучение на территории Великобритании. По данным российского Министерства обороны, солдаты ВСУ находились в опорном пункте в районе Артемовска. Их взяли в плен в ходе штурма, проводившегося ивановскими десантниками из подразделения «Шторм».