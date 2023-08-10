Военэксперт раскрыл нюанс сообщений о подготовке КНДР к масштабной войне Военэксперт Перенджиев: сообщения о подготовке КНДР к большой войне являются фейками Сеула

Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press

Нюансом сообщений о подготовке КНДР к масштабной войне является их источник — южнокорейские СМИ, которым не стоит верить, рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Эксперт не исключил, что материалы опубликованы с подачи США.

Нюанс сообщений о подготовке КНДР к масштабной войне в их источнике — южнокорейские СМИ, им нельзя верить. Они и так нам забили голову фейками: то расстрелы уснувших генералов из пулеметов, то смертники с ядерными рюкзаками. На самом деле это бойцы подразделений, связанных с ядерными войсками КНДР. Вероятно, публикации появились с подачи Вашингтона для манипуляций против КНДР, Китая и России, — предположил Перенджиев.

Собеседник отметил, что с подачи США в Южной Корее появились публикации о срочном совещании Ким Чен Ына с членами Центральной военной комиссии после визита в Пхеньян министра обороны России Сергея Шойгу.

После визита Шойгу в КНДР, полагаю, с подачи США преподносится такая информация, якобы Ким Чен Ын задумал на кого-то напасть. Вводится информация, которой можно потом манипулировать, откатиться или заявить об угрозе со стороны Пхеньяна в адрес США, Японии, Южной Кореи. Просто идет вброс, на базе которого можно выстроить концепцию. Видимо, она еще не продумана, — заявил Перенджиев.

По его мнению, подобные сообщения стали началом широкомасштабной информационной кампании против РФ, КНДР и Китая.

Telegram-канал «Комсомольская правда» 10 августа со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщил, что Ким Чен Ын провел срочную встречу с военными КНДР, на которой призвал их ускоренно готовиться к войне.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предположил, что целью поездки Сергея Шойгу в КНДР могли быть переговоры о поставках вооружения. По его словам, министр обороны вряд ли посетил Пхеньян ради отдыха. При этом в Вашингтоне видят, что Москва стремится заручиться поддержкой по данному вопросу в как можно большем количестве стран, добавил Блинкен.