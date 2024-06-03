Разрешения западных стран для Украины применять зенитно-ракетные комплексы Patriot над территорией России носят характер информационного вброса, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт и экс-полковник Виктор Литовкин. По его словам, такое действие является демонстрацией поддержки киевской власти. Кроме того, Украина использовала западное оружие против РФ и до получения официального дозволения, отметил он.

Это разрешение — просто информационный вброс для того, чтобы показать, что Запад поддерживает Украину против России. На самом деле глобально ничего эти разрешения не меняют,уточнил Литовкин.

Военэскперт также напомнил, что американские ЗРК способны обнаруживать объекты в радиусе 400 километров, а сбивать — в 150 километров. Их количество и технические характеристики свидетельствуют о том, что Patriot не смогут сбить ничего серьезного над территорией страны, пояснил Литовкин.

Минобороны РФ ранее объявило о том, что расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» за последний месяц смог уничтожить вертолет ВСУ и дрон «Лелека-100»,а также несколько других крупных БПЛА в зоне действия специальной военной операции. При этом зенитчики защищают машину разными способами, включая применение резины.

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