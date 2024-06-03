Военэксперт назвал инфовбросом разрешения о применении Patriot против РФ Военэксперт Литовкин: Украина применяла оружие Запада против РФ без разрешения

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Patriot

Разрешения западных стран для Украины применять зенитно-ракетные комплексы Patriot над территорией России носят характер информационного вброса, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт и экс-полковник Виктор Литовкин. По его словам, такое действие является демонстрацией поддержки киевской власти. Кроме того, Украина использовала западное оружие против РФ и до получения официального дозволения, отметил он.

Это разрешение — просто информационный вброс для того, чтобы показать, что Запад поддерживает Украину против России. На самом деле глобально ничего эти разрешения не меняют, — уточнил Литовкин.

Военэскперт также напомнил, что американские ЗРК способны обнаруживать объекты в радиусе 400 километров, а сбивать — в 150 километров. Их количество и технические характеристики свидетельствуют о том, что Patriot не смогут сбить ничего серьезного над территорией страны, пояснил Литовкин.

Минобороны РФ ранее объявило о том, что расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» за последний месяц смог уничтожить вертолет ВСУ и дрон «Лелека-100»,а также несколько других крупных БПЛА в зоне действия специальной военной операции. При этом зенитчики защищают машину разными способами, включая применение резины.