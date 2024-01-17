Военэксперт назвал главную угрозу российским городам Полковник запаса Коротченко: новые поставки для ВСУ угрожают российским городам

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Российским городам угрожают беспилотники, а в перспективе и дальнобойные западные ракеты, истребители, заявил URA.RU военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. По его мнению, страна должна полностью контролировать воздушное пространство.

Главная угроза, которую сегодня Украина нам несет, — это удары беспилотниками. Далее в этом году ожидается продолжение поставок американских ракет ATACMS, британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Возможно, и Германия присоединится с Taurus. Также возможно появление истребителей F-16, как платформы, которая сможет нести различные виды ракет, — сказал Коротченко.

По его словам, единственное эффективное средство борьбы — это комплексная система противовоздушной обороны. Он привел в пример хорошо показавшие себя ЗРК ТОР М2 и БУК М3 и призвал наращивать усилия по их выпуску.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины стали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском направлении. По его словам, технические характеристики и спектр применения таких устройств расширились. В частности, их используют в качестве ретрансляторов.