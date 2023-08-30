Военэксперт назвал главную цель ударов БПЛА ВСУ по территории РФ Герой России Липовой: цель атак БПЛА ВСУ — максимально запугать граждан РФ

Фото: t.me/MV_007_Pskov

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что главной целью попыток ВСУ атаковать территорию РФ с помощью БПЛА является запугивание граждан РФ. Военэксперт не исключил, что Киев также стремится нанести урон военной и гражданской инфраструктуре.

Главная цель попыток атак БПЛА ВСУ — не нанести ущерб территории РФ, а максимально запугать россиян, создать психоз, вызвать недоверие к власти, оказать давление на жителей определенного региона. А если БПЛА долетит, то они пытаются нанести ущерб инфраструктуре — либо военной, либо гражданской. Это имеет все признаки терактов, совершаемых Украиной, — отметил Липовой.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность.

Военкор Александр Сладков в свою очередь порекомендовал российским военным проявлять большую бдительность и готовиться заранее к крупным атакам ВСУ на различные объекты.