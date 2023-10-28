Военэксперт назвал главное условие окружения и разгрома ВСУ в Авдеевке Военэксперт: Авдеевку возьмут, когда удастся отрезать ВСУ от любого снабжения

Фото: МО Украины

Главным условием полного окружения и разгрома группировки ВСУ в Авдеевке является отсечение украинской армии от любого снабжения: боеприпасами, продовольствием, топливом, а также срывы попытки ротации, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в Авдеевке сосредоточено до 10 тысяч украинских бойцов.

Сейчас главное — отрезать группировку ВСУ в Авдеевке от любого снабжения, срывать ротацию, подвоз боеприпасов, оружия. Она насчитывает примерно 10 тысяч человек. Скорее всего, самые ожесточенные бои идут на южном фланге Авдеевского участка. Киев лишен авиационной поддержки, особенно после потери 31 самолета за неделю. Но у них есть танки, которые они спрятали, — считает Дандыкин.

По его мнению, руководство РФ сообщит о взятии Авдеевки неожиданно для россиян, так как, не исключил Дандыкин, Минобороны России не упоминает в сводках населенных пункт, что дать военным «спокойно работать». По его словам, армия Украины за последние восемь лет создала в Авдеевке сеть подземных коммуникаций.

У ВСУ, скорее всего, разветвленная сеть подземных коммуникаций. Ее тоже придется вскрыть и нейтрализовать. Авдеевку восемь лет заливали бетоном. Предположу, что мы сможем проходить в день несколько сотен метров. Скорее всего, до конца осени ВС РФ Авдеевку возьмут окончательно, — подытожил Дандыкин.

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