Военэксперт напомнил о скоплении большого объема оружия у украинцев Военный эксперт Дандыкин: население Украины скопило много оружия в тайниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданской население Украины скопило большое количество оружия в тайниках, которое впоследствии может привести к угрозе терроризма, предупредил в беседе с Lenta.ru военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он напомнил, что на новых территориях сотрудники Росгвардии занимаются поисками и изъятием опасных предметов.

Оружие — это всегда криминал, терроризм. Когда на руках много стволов, это всегда нехорошо, так что относиться к проблеме нужно крайне серьезно. Оружие нужно искать и изымать, на новых территориях этим занимается Росгвардия, — напомнил Дандыкин.

Военэксперт также предположил, что тайники с оружием будут находить еще в течение долгого времени. По его мнению, речь идет о десятках тысяч «стволов».

Силовики обнаружили ранее крупный схрон с оружием в Артемовском районе ДНР. По имеющимся предположениям, правоохранители Украины незаконно вывезли его из местного оружейного склада полиции еще в 2014 году.

Прежде похожая ситуация произошла в Запорожье, когда росгвардейцы нашли тайник с оружием, оборудованный в автомобильном прицепе. Его владельцем оказался мужчина 1992 года.