Военэксперт допустил подготовку Европы к военной операции против России Военэксперт Клинцевич: Европа готовит «военный Шенген» для операции против РФ

Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Планы Европы по созданию «военного Шенгена» могут представлять опасность для России, сказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Он предположил, что таким образом страны ЕС могут готовиться к проведению военной операции против РФ.

Гитлеровская Германия, которая формировала войска на нашей границе, называла это лишь военными учениями, но потом неожиданно напала. В данном случае также нельзя исключать, что Европа готовится к наземной операции. Мы эти факторы учитываем и отслеживаем, — сказал он.

Ранее политолог Артур Вафин заявил, что прямое военное столкновение России со странами Евросоюза будет означать ядерную войну, грозящую уничтожением всему миру. Поэтому, по его мнению, масштабный конфликт между РФ и европейскими государствами невозможен. Заявление чешского президента Петра Павела о якобы исходящей от России угрозе он назвал популизмом и заискиванием перед американскими элитами.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не угрожает Европе, но Европа представляет угрозу для России. Он пояснил, что речь идет о странах ЕС, входящих в состав НАТО, которая «двигается со всей военной мощью к нашим границам». По словам Пескова, именно это создает угрозу для России и вынуждает ее проводить спецоперацию на Украине.