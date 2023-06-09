Военэксперт допустил пилотирование украинских F-16 «джентльменами удачи» Военэксперт Дандыкин: в украинские F-16 сядут «джентльмены удачи» с Запада

Фото: US Air Force

Военэксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru допустил пилотирование украинских F-16 «джентльменами удачи» — наемными летчиками, в том числе из стран Запада. Он не исключил, что Вооруженные силы России заранее начнут наносить ракетные удары по аэродромам ВСУ, способным принять F-16.

Думаю, что в F-16 сядут не только украинские пилоты, но и определенные джентльмены удачи — наемники с Запада, у кого есть опыт полетов. Скорее всего, ВС РФ заранее начнут наносить ракетные удары по аэродромам ВСУ, способным принять F-16, удары всеми носителями крылатых ракет: от флота, до стратегической авиации, — подчеркнул Дандыкин.

Он допустил, что первые F-16 Киев получит осенью 2023-го. По словам Дандыкина, поводов для паники нет, так как у России есть все средства для обнаружения и уничтожения F-16 в небе над Украиной.

Немецкие Leopard горят, а значит и F-16 будут гореть. Поводов для паники нет, предстоит боевая работа, летчики у нас опытные, есть асы. За два-три месяца передать F-16 Украине, в принципе, могут. Обучение пилотов идет несколько месяцев. Вопрос в модификации F-16, насколько современные машины получит Киев, — резюмировал Дандыкин.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина получит истребители F-16 уже через два-три месяца, при этом наступление ВСУ должно осуществляться на имеющейся технике, передает РИА Новости. При этом он акцентировал внимание на том, что перед саммитом НАТО должно произойти «нечто, что покажет: Украина достойна доверия».

Военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.