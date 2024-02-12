Водонаева в слезах покинула здание суда, где вынесли приговор Суханову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Алена Водонаева в слезах вышла из здания Хамовнического суда, где 12 февраля был вынесен приговор экс-директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно, медиа» Кириллу Суханову по делу о вымогательстве. На выходе ее встретили журналисты, на вопросы которых экс-участница «Дома-2» отвечать отказалась. Видео публикует URA.RU.

На опубликованных кадрах видно, как блогер в темных очках спешно покидает помещение, после чего журналист спрашивает ее мнение, почему Собчак не явилась на заседание суда. Водонаева в ответ попросила корреспондентов не задавать ей вопросы.

Суд назначил Суханову 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Ариан Романовский и Тимур Бигаев, администрировавшие Telegram-канал «Тушите свет», который, по версии следствия, являлся инструментом вымогательства, получили по семь лет каждый.

По версии следствия, фигуранты дела требовали у Чемезова деньги в обмен на удаление из канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. По словам самих обвиняемых, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 млн касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова.

Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала несоразмерным приговор Суханову о вымогательстве. По ее словам, «людям ломают жизнь».