https://static.news.ru/photo/d1a9b7e0-5884-11ea-a500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press.Global Look Press

Экс-участница телешоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева заявила, что не стремится состоять в общественных организациях или политических партиях. Так она отреагировала на слухи о своих амбициях на депутатство в Государственной думе.

Пересуды появились после того, как девушка посетила Госдуму для встречи с депутатом Оксаной Пушкиной.

Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе, — ответила Водонаева в Instagram.

Она с иронией отнеслась к подозрениям тех, кто увидел в связанных с её именем публичных скандалах «руку Кремля».

При этом, по её словам, её в большей мере заботят социальные проблемы женщин, дополнительное образование и стремление быть полезной.

Как писал NEWS.ru, в последнее время звёзды шоу-бизнеса всё чаще стали идти в политику. Так, в Партию Роста с дальним «прицелом» на Госдуму вступил эпатажный певец и музыкант Сергей Шнуров. Вскоре после этого о намерении создать собственное политическое движение объявила его коллега по сцене Валерия. Про предложения, связанные с политической карьерой, рассказал и певец Сергей Жуков.