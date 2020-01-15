https://static.news.ru/photo/585a99c6-380f-11ea-99d1-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева раскритиковала прозвучавшие в послании президента предложения по улучшению демографии в стране. Она вновь призвала «нищих» россиян «не плодиться».

Звезда телестройки с иронией отнеслась к миллиону, который будут давать за троих детей: теперь, считает телеведущая, ради этих денег будут рожать те, кому «не хватает на бутылку водки». Об этом блогер написала в своём Instagram.

Водонаева уверена, что проблема заключается не «в размере материнского капитала», а в уровне жизни людей. «У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами», конкретизирует телеведущая.

Если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. — делает вывод Водонаева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда телешоу Алёна Водонаева опубликовала в Instagram пост, в котором затронула тему абортов. Она поддержала экс-главу департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая приобрела скандальную популярность после громкого заявления «государство не просило вас рожать».