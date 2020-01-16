https://static.news.ru/photo/041458b8-3858-11ea-9d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/Global Look Press

Телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала предложения президента Владимира Путина, касающиеся материнского капитала и других мер, направленных на положительные изменения в демографической сфере.

Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян, — написала она в Instagram.

Водонаева полагает, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» будут рожать детей из стремления получить маткапитал и таким образом поправить своё материальное положение.

По мнению телеведущей, «этот миллион с небольшим» станет «роковым для будущих поколений», но проблемы не решит. Люди всё равно будут вынуждены брать кредиты.

В ходе послания Федеральному собранию Путин выразил недовольство демографической ситуацией в стране. Он предложил выплачивать семьям материнский капитал в размере 466 тысяч рублей за рождение первого ребёнка, а выплаты за второго и последующих детей увеличить до 616 тысяч рублей. Как писал NEWS.ru, в 2020 году маткапитал за первенцев получат около 1,3 млн российских семей.