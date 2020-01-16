Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/Global Look Press

Телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала предложения президента Владимира Путина, касающиеся материнского капитала и других мер, направленных на положительные изменения в демографической сфере.

Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян, — написала она в Instagram.

Водонаева полагает, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» будут рожать детей из стремления получить маткапитал и таким образом поправить своё материальное положение.

По мнению телеведущей, «этот миллион с небольшим» станет «роковым для будущих поколений», но проблемы не решит. Люди всё равно будут вынуждены брать кредиты.

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Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше 40 тысяч, то о бонусе можно забыть. Это то, о чем я говорила ранее. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слёз на неё не взглянешь ...

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

В ходе послания Федеральному собранию Путин выразил недовольство демографической ситуацией в стране. Он предложил выплачивать семьям материнский капитал в размере 466 тысяч рублей за рождение первого ребёнка, а выплаты за второго и последующих детей увеличить до 616 тысяч рублей. Как писал NEWS.ru, в 2020 году маткапитал за первенцев получат около 1,3 млн российских семей.

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