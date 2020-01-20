https://static.news.ru/photo/68d1a616-3b55-11ea-85d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Мнение телеведущей и бывшей участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой о желании «нищих россиян и быдла» рожать больше детей ради материнского капитала нашло поддержку у пользователей Twitter.

Об этом сообщает «Лента.ru».

Персонаж совсем не в моём стиле — но она права: это просто преступно стимулировать быдло зарабатывать на приплоде! — согласился с Водонаевой публицист и актёр Евгений Понасенков.

Я сейчас выскажу непопулярное мнение, но Водонаева права. Лично сталкивался, когда люди на серьезных щах думают о том, чтобы родить третьего для того, чтобы получить маткапитал. Так что, неудивительно, если будут рожать первенца ради баблишка на условную ипотеку, — считает @joriquee.

К сожалению, Водонаева права местами. И это надо признать. С теми условиями, которые у нас — лучше не рожать, — написала СофочкаЗолотаяРучка.

Кроме того, пользователи соцсети высказались о критике телеведущей, которая прозвучала в её адрес на шоу «60 минут» телеканала «России 1» после того, как Водонаева упрекнула ведущую Ольгу Скабееву в пропаганде агрессии и невежества.

"Если вас, Ольга, действительно заботят ценности моих 2 миллионов подписчиков, то меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества." - Водонаева Скабеевой. Уже третий раз права. Подписка. — Сава Иванович (@Sava_Ivanson) 18 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подружка Алёны Водонаевой и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина отругала модель за поход на эфир программы «60 минут». Анохина считает, что уж если идти на федеральный канал, то нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Водонаевой не стоило вообще там появляться. Если человек не способен это делать и мнение его — глупое, то лучше «сидеть дома и не высовываться».