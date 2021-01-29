Водителям в РФ запретят ездить зимой на летней резине

https://static.news.ru/photo/0f417ea8-62b1-11eb-877e-fa163e074e61_660.jpg

Министерство внутренних дел планирует с 1 июня 2021 года ввести новые запреты на использование транспортных средств. В частности, водителям запретят кататься на летней резине зимой, а на зимней — летом.

Также нельзя будет пользоваться автомобилем, если шины не по сезону установлены не на всех колесах, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что запретят и использование колёс, размер которых не предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.

Среди новых запретов — передвижение на машине при наличии надрывов на ремнях безопасности или их отсутствии. Нельзя будет ездить и в том случае, если ремень не втягивается в катушку.

Владельцам битопливных автомобилей придётся предоставлять на каждый газовый баллон паспорт, оформленный изготовителем. Без него передвижение на транспортном средстве будет запрещено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вступление в силу с 1 февраля 2021 года новых правил проверки автомобилей вынудит россиян согласовывать любое изменение в машине. Это будет касаться даже перехода на газобаллонное оборудование. Заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений будут заноситься в реестр Минэкономразвития. Отсутствие подобной записи не позволит автомобилистам получить разрешение на тюнинг.