Водителям в РФ запретят ездить зимой на летней резине

Министерство внутренних дел планирует с 1 июня 2021 года ввести новые запреты на использование транспортных средств. В частности, водителям запретят кататься на летней резине зимой, а на зимней — летом.
Также нельзя будет пользоваться автомобилем, если шины не по сезону установлены не на всех колесах,
Среди новых запретов — передвижение на машине при наличии надрывов на ремнях безопасности или их отсутствии. Нельзя будет ездить и в том случае, если ремень не втягивается в катушку.
Владельцам битопливных автомобилей придётся предоставлять на каждый газовый баллон паспорт, оформленный изготовителем. Без него передвижение на транспортном средстве будет запрещено.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вступление в силу с 1 февраля 2021 года новых правил проверки автомобилей вынудит россиян согласовывать любое изменение в машине. Это будет касаться даже перехода на газобаллонное оборудование. Заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений будут заноситься в реестр Минэкономразвития. Отсутствие подобной записи не позволит автомобилистам получить разрешение на тюнинг.