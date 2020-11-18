Водителям могут разрешить самостоятельно готовиться к экзаменам по вождению

https://static.news.ru/photo/bc3fcd70-292d-11eb-89b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Самоподготовку к экзаменам по вождению предлагают узаконить в России. Инициатором выступил лидер партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков.

Депутат ГД считает, что готовить к экзаменам в автошколах водителей могут не только специалисты, но и опытные в этом деле родственники. К тому же, не все люди могут посещать автошколу из-за режима работы, учёбы, ночных смен или суточных дежурств.

Во-вторых, кто как не близкий человек, если у него есть стаж вождения, поможет в спокойном месте во всем разобраться, наработать практику и сформировать водительские рефлексы? — приводит аргументы Лысакова KP.RU.

Одновременно автор инициативы предлагает прописать в законе такой важный момент, как нахождение в машине в момент обучения только двоих человек: водителя и его наставника.

Иначе посторонние будут отвлекать неопытного водителя разговорами. Предложение о самоподготовке водителей уже выдвигалось в 2013 году. Но вступила в силу новая редакция закона о БДД, и водителей, которые попадались за рулём без опытного инструктора, стали штрафовать на 30 тыс. рублей.

Возвращение самоподготовки, считает Лысаков, может помочь избежать и низкого уровня подготовки водителей в автошколах и покупки прав.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство внутренних дел РФ возражает против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.