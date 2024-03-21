Водителям рассказали, помогут ли энергетики взбодриться за рулем Диетолог Саволюк: энергетики только маскируют усталость

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Многие водители, чтобы взбодриться за рулем, пьют энергетики, но данный способ только маскирует усталость, предупредила врач-диетолог Антонина Саволюк. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что в данном напитке содержится много сахара и кофеина, за счет чего на некоторое время действительно можно почувствовать эмоциональный подъем.

Из-за регулярного потребления энергетиков организм привыкает, что его искусственно взбадривают и затем перестает вырабатывать достаточное количество нейромедиаторов и гормонов, чтобы самостоятельно поддерживать бодрое состояние, — пояснила врач.

Сладости тоже не помогут взбодриться. Быстрые углеводы стимулируют нервную систему и дают эффект возбуждения, но он продлится буквально пять минут. Саволюк отметила, что сладости быстро закисляют внутреннюю среду, из-за чего ухудшается работа мозга. На фоне этого водитель станет еще более заторможенным, чем перед употреблением большого количество сахаросодержащих продуктов. Так же действует и кофе: на некоторое время можно испытать бодрость, но через 15-20 минут автомобилиста начнет клонить в сон.

Нутрициолог Анастасия Петручишина ранее посоветовала не сочетать кофе с десертами, чтобы не набрать лишние килограммы. По ее словам, калорийность напитка повышают и добавки: сиропы, сахар, сливки и молоко.