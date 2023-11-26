Водителям рассказали о специальных рейдах Госавтоинспекции в декабре Госавтоинспекция не будет выявлять машины с летними шинами в декабре

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Сотрудники Госавтоинспекции не планируют проводить специальные рейды по выявлению водителей, которые в декабре не поменяли летнюю резину, сообщили ТАСС сотрудники правоохранительных органов. Там пояснили, что это личное дело каждого автовладельца, у инспекторов нет цели массово привлекать водителей к административной ответственности.

Целесообразности в проведении специальных рейдов по выявлению водителей, которые в декабре не поменяли летнюю резину на зимнюю, нет, такие мероприятия проводиться не будут. Водители прежде всего сами должны быть заинтересованы в том, чтобы не попасть в аварию на скользкой дороге <...> Все меры, которые принимаются, изменения, они направлены прежде всего на снижение аварийности, а не желания выписывать штрафы, — сказал собеседник агентства.

Ранее старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан разъяснил особенности правоприменения постановления правительства, вступившего в силу 1 сентября 2023 года. Согласно документу, с 1 декабря езда на летних шинах в зимний период будет считаться правонарушением, предусмотренным статьей 12.5 КоАП. Однако статья не предусматривает обязательное наказание водителей, а штраф может быть заменен на предупреждение, заключил Белан.

До этого автоэксперт Кирилл Форманчук заявил, что в случае ДТП из-за снегопада необходимо по максимуму зафиксировать все последствия на фото или видео. А после аварии следует сразу же связаться с юристом: он поможет определить алгоритм действий для получения компенсации. Автоюрист Сергей Радько в свою очередь напомнил, что в случае аварии с пешеходом водитель всегда несет гражданско-правовую ответственность. По его словам, автомобилист будет отвечать даже в том случае, если совершил наезд на пьяного человека, «который переползал МКАД».