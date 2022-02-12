Водителям рассказали о новых правилах получения медсправки

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал о новых правилах получения медсправки для водителей. Это касается тех, кого лишили прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, сообщает РИА Новости.

С марта 2022 года они должны будут в обязательном порядке сдать анализы, чтобы получить медсправку водителя. Раньше водитель после лишения прав получал такую справку в общем порядке.

Не сдавался анализ крови и другие определённые анализы. По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно, — пояснил Солдунов.

Если выяснится, что человек хронически употреблял алкоголь или наркотики, его могут отправить на повторную сдачу анализов. Речь идёт о клинических случаях, когда у человека трясутся руки или видны следы от многочисленных уколов.

Сами справки также будут выглядеть по-другому. В них будет указан пункт, по какой причине проводилось медосвидетельствование.

Для водителей, которые не допускали грубого нарушения ПДД, принципиально ничего не поменяется.

Ранее сообщалось, что конфискация транспортного средства может стать новым способом борьбы с неадекватными водителями на дороге. Соответствующие поправки в КоАП и Уголовный кодекс разработаны в Госдуме. Санкции планируется применять к автовладельцам, совершившим ДТП в состоянии опьянения, допустившим превышение скорости или выезд на полосу встречного движения.