Водителям рассказали о контроле за пересечением разметок во время снегопада Юрист Радько: штрафы за пересечение разметки в условиях плохой видимости оспаривать проблематично

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на снегопады и плохую видимость на дорогах, камеры видеофиксации продолжают следить за пересечением ограничительных разметок, а значит, водители в случае нарушения правил дорожного движения могут быть оштрафованы, заявил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он отметил, что камера делает не один снимок, а несколько и в связи с этим вероятность нахождения ею разметки высока.

Штраф будет выписан, и оспорить его крайне сложно. Теоретически это возможно, если на снимке видно, что разметка занесена снегом. Но следует учитывать, что камера делает не один снимок, а 10–15 и может оказаться, что на каком-то из них в момент маневра разметка была видна, — утверждает юрист.

При этом он уточнил, что зачастую дорожные знаки дублируют разметки, и водитель, не соблюдая их требования, также нарушает правила дорожной безопасности. Радько отметил, что при данном нарушении предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что штраф за разметку во время снегопада можно обжаловать, если при фотофиксации не видно факта нарушения автомобилистом ПДД. Он добавил, что также есть неясности в работе самих эвакуаторов. Эвакуировать транспорт могут и по причине уборки улиц, если автомобиль мешает спецтехнике, отметил он.