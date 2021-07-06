Водителям рассказали, когда не штрафуют за грязное авто

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ нет специального штрафа за грязную машину. Однако если при этом не будут читаться номерные знаки, владельцу авто грозит штраф в размере пять тысяч рублей или временное лишение прав. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам юриста, если автомобиль будет грязным полностью, включая номерные знаки, велика вероятность, что это сочтут следствием процесса вождения и погодных условий, при которых судебная практика не предусматривает наказания.

Если же сам автомобиль окажется чистым, но у него «случайно» окажутся испачканы номера, весьма вероятны штраф или лишение прав на срок от одного до двух месяцев.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала две компании из-за роста цен на бензин в России. Каждая из них должна заплатить около полумиллиарда рублей.