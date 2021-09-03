Водителям рассказали, какие штрафы им будут грозить в 2022 году

Минюст совместно с другими ведомствами планирует добавить в КоАП новые штрафы для водителей. В силу они вступят в 2022 году. Об этом сообщает Autonews.ru.

В частности, планируется расширить перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Штраф могут выписать за повреждённый бампер, использование разной резины на передних и задних колёсах, отсутствие фароочистителей, подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем. Размер взыскания составит 500 рублей.

Штраф за езду без техосмотра вырастет до двух тысяч рублей. Наказание за отсутствие ОСАГО не изменится, но нарушение будет фиксироваться не только инспекторами ГИБДД, но и камерами видеонаблюдения.

Планируется ввести отдельное наказание для водителей, которые, будучи пьяными, перевозят детей. Попавшимся на таком нарушении будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на три года.

Кроме того, в новом КоАП появится определение «средней скорости». Это сделает невозможным оспаривание в суде штрафов за превышение её разрешённых пределов.

В 2022 году появятся также штрафы за мойку автомобиля в неположенном месте, проезд или парковку на газонах, детских и спортивных площадках. Наряду с этим в кодексе пропишут понятие автохлама и назначат наказание за его присутствие во дворах.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября у водителей появилась возможность обжаловать через сайт «Госуслуги» штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Эксперты полагают, что этим воспользуются лишь единицы. По их словам, в последние годы водители стали воспринимать выписанные с дорожных камер штрафы как условную «плату за проезд».