Водителям рассказали, чем грозит попавшее на видео нарушение ПДД Адвокат Миронов: водители могут получить штраф из-за видео нарушений ПДД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Фотографии или видеозаписи из соцсетей, где зафиксирован момент нарушения ПДД, не могут стать единственным доказательством по делу, но способны спровоцировать расследование, по итогам которого водитель, соответственно, получит штраф, заявил агентству ПРАЙМ заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. Он отметил, что по закону должностные лица не только могут, но и обязаны реагировать на такие материалы.

Затем устанавливают место и время совершения противоправного деяния, это важно и для оценки сроков давности привлечения к ответственности, — рассказал адвокат.

По словам Миронова, после этого устанавливают личность предполагаемого нарушителя, убеждаются, что именно он находился за рулем машины. Для этого опрашивают очевидцев. Лишь после тщательного сбора доказательств выносят решение о привлечении или непривлечении к ответственности, заключил собеседник агентства.

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