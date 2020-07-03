Водителям предлагают платить компенсацию за оспаривание штрафа

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Минздрав утвердил документ, которой чётко регламентирует наблюдение пациентов с онкологией с момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Такой порядок впервые предусматривается в учреждениях РФ.

Согласно утверждённому порядку, пациента должны поставить на учёт у врача-онколога по месту проживания в течение трёх дней с момента обнаружения рака. После (в зависимости от вида болезни) пациент проходит обследования,...