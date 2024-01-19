Водителям объяснили, почему опасно долго сидеть за рулем Невролог Бруева: нахождение за рулем более пяти часов вредно для позвоночника

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Нахождение за рулем более пяти часов повышает риск возникновения у водителя остеохондроза и других проблем со спиной, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог Кристина Бруева. По ее словам, чтобы избежать заболеваний позвоночника, необходимо периодически останавливаться для разминки.

Существует зависимость между регулярным вождением свыше пяти часов в сутки и болезнями, связанными с позвоночником, например, остеохондрозом и спондилоартрозом, — предупредила специалист.

Она уточнила, что при движении автомобиля позвоночник водителя, особенно поясничный отдел, испытывает серьезные нагрузки. Так, постоянная вибрация и вертикальная компрессия способствуют возникновению микротрещин и грыж в межпозвоночных дисках.

Поэтому важно занимать правильное положение во время вождения, не сутулиться, а во время остановок выполнять несложные упражнения: 8–10 раз сильно прижаться к спинке сиденья, столько же раз пожать плечами, размять кисти рук, плечевые суставы, шею, проделав несколько круговых движений, а также выполнить пять-шесть наклонов головы вперед и назад, порекомендовала эксперт.

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