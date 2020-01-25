https://static.news.ru/photo/73e877cc-3f6b-11ea-a8e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты утверждают, что современные и сложные моторы прогреваются дольше. Время прогрева зависит от силы ветра и температуры воздуха, нагрузки на двигатель и частоты вращения коленвала и многих других факторов.

Конструктивные особенности агрегата также влияют на скорость прогрева. Эксперты журнала «За рулём» отмечают , что атмосферник греется быстрее турбированного двигателя, а бензиновый гораздо легче прогреть, чем дизельный. При этом V-образный мотор разогревается быстрее рядного. На скорость прогрева двигателя влияют и элементарные законы физики.

Таким образом, чугунный блок с коэффициентом теплопроводности 42 Вт/м2 и удельной теплоёмкостью 540 Дж/(кг*К) выдаст наружу меньше тепла и требует меньше энергии на нагрев, чем алюминиевый с коэффициентом теплопроводности 236 Вт/м2 и удельной теплоёмкостью 930 Дж/(кг*К), — утверждают эксперты.

Сейчас у современных моторов алюминиевые блоки цилиндров встречаются всё реже. В основном применяются алюминиевые блоки с чугунными тонкостенными гильзами. Данная технология, как отмечают специалисты, используют концерны Hyundai-KIA, Volkswagen и Renault-Nissan. Исключением в этом стал только мотор Renault K4M с чугунным блоком.

Если учитывать только теплотехнические характеристики, то чугунные блоки цилиндров в плане скорости прогрева двигателя гораздо выгоднее. Кроме того, они гораздо лучше подавляют шум и вибрации и проще растачиваются в ходе ремонта. Но тут на первое место выходит экологичность. Дело в том, что литьё чугуна — более грязный и неэкологичный процесс, чем литьё алюминия. Из-за этого почти все автоконцерны отказались от чугунных блоков цилиндров.

Как писал NEWS.ru, ранее автоэксперт Илья Пименов назвал привычки автолюбителей, которые наносят машине зимой наибольший вред.