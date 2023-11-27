«Водителям надо сказать спасибо»: эксперт оценил ситуацию с ценами на такси Член «Опоры России» Борисов: нельзя обвинять таксистов в завышенных ценах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московским таксистам, которые вышли на работу в сильный снегопад, нужно сказать спасибо, заявил NEWS.ru председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов. По его словам, в сложившейся ситуации сложно апеллировать к этике, потому что речь идет в первую очередь о механизмах бизнеса.

Тем водителям, которые сегодня выходят на линии, надо сказать спасибо. Обвинять этих ребят в завышенных ценах сложно. Встаньте на их место. Нынешняя ситуация на дорогах называется «дни жестянщика». Аварийность увеличивается в разы. То есть высокой ценой водители оправдывают свои риски, их тоже можно понять, — заявил Борисов.

Ранее эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян дал семь советов, как можно сэкономить на поездках. По его словам, стоит заказывать машину заранее к определенному времени, выбирать тариф с попутчиками и грамотно прокладывать маршрут поездки, не доверяясь в этом вопросе навигаторам. Также следует выбирать оптимальную точку посадки для подачи такси, поддерживать высокий рейтинг в приложении такси и сравнивать цены в разных сервисах.