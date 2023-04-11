Водителям и мотоциклистам напомнили, как выжить на дороге Автоэксперт Хайцеэр рекомендовал водителям и мотоциклистам соблюдать ПДД и быть внимательными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителям и мотоциклистам нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы не попасть в аварию и избежать неприятной ситуации, рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Также он посоветовал проявлять максимальную внимательность и «работать головой на 360 градусов».

Водителям нужно понять, что они отвыкли от присутствия на дорогах мотоциклов, что теперь маневрировать нужно, лишний раз посмотрев в зеркала бокового вида. Мотоциклистам нужно помнить, что водители отвыкли, что в междурядье может быть какое-то препятствие. Водителям нужно всегда понимать, что, в лучшем случае, у них пострадает лакокрасочное покрытие, появится вмятина, а мотоциклист может расстаться с жизнью, а лучшем случае — это переломы, — сообщил Хайцеэр.

Он добавил, что водителям необходимо держать в голове, что мотоциклисты могут оказаться в междурядье. Когда машины останавливаются или поток двигается медленно, то мотоциклист может оказаться там, чтобы подъехать к стоп-линии, объяснил эксперт.

Водителям нужно помнить, что выбрасывание бычков, открывание дверей категорически запрещено, а мотоциклисты должны помнить, что это может произойти и на большой скорости не маневрировать в междурядье, на большой скорости нужно двигаться в потоке, — заключил вице-президент Национального автомобильного союза.

Ранее Хайцеэр рекомендовал мотоциклистам надевать всю необходимую экипировку ради безопасности, даже несмотря на жару. Эксперт указал, что шлем, специальная амуниция, защищающая мотолюбителя при падении — щитки, наколенники, налокотники, воротник, защита для поясницы могут спасти жизнь в случае ДТП.