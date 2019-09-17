https://static.news.ru/photo/7de13fdc-d965-11e9-9857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Корниенко Евгения/РИА Новости

Водитель катафалка, перевозивший пару молодожёнов Ксению Собчак и Константина Богомолова в ЗАГС, стал фигурантом административного расследования.

Как сообщает «Московский Комсомолец» , полиция в настоящий момент пытается установить личность мужчины, водившего катафалк марки Daimler-Benz. Его обвиняют в нарушении сразу двух статей КоАП — 12.02.1. (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками) и 12.23.1 (нарушение правил перевозки людей). Согласно КоАП, Собчак и Богомолов не могли ехать в качестве пассажиров там, где должен стоять гроб.

По обеим статьям предусмотрено наказание в виде штрафа 500 рублей.

Свадебный катафалк Собчак и Богомолова был украшен крупной надписью «Только смерть разлучит нас», писал News.ru. Отец Константина Богомолова назвал использование подобного транспорта на свадьбе «прекрасной идеей».