Водителя инкассаторского фургона оштрафовали после дрифта в городе

https://static.news.ru/photo/a696670e-4142-11eb-af34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске оштрафовали необычного дрифтера. В качестве автомобиля для своего увлечения он использовал инкассаторский фургон.

Машина при этом ездила по городским улицам, совершая опасные манёвры.

Внимание правоохранительных органов молодые люди привлекли к себе самостоятельно, разместив ролики с заездами в социальных сетях. Экстремальные видео заметили и сотрудники ГИБДД.

Водителя вскоре вычислили. Им оказался некий 24-летний Арсений, который приобрёл фургон на аукционе. Он заявил, что дрифт — это его хобби. Но правоохранители не прониклись увлечением и выписали штраф на тысячу рублей, передаёт «МК Красноярск».

Правда, взыскание было сделано не за дрифт, а за тонировку. Причём, молодой человек мог бы отделаться 500 рублями, но распоряжение полицейских не исполнил, в итоге сумма штрафа увеличилась вдвое.

Видео, которое во время своих заездов снимали дрифтеры, оказалось частью челленджа, когда человек бежит по дороге, подпрыгивают и а в следующем кадре уже движется на машине во время дрифта.

Ранее, как писал NEWS.ru, блогер из Екатеринбурга разбил свой «Гелендваген» после спора с подписчиками.