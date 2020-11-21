Водителям разрешат самостоятельно укомплектовывать автомобильную аптечку

https://static.news.ru/photo/e18cc950-2bcd-11eb-92fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Российские водители с 2021 года смогут укомплектовывать автомобильную аптечку самостоятельно. Таким образом, они больше не обязаны будут покупать уже готовую, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Формировать набор первой необходимости предстоит в соответствии с перечнем, приведённым в приказе Минздрава России «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».

Аптечки, произведённые и укомплектованные до конца 2020 года, смогут продаваться и использоваться до завершения срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года, уточнили в министерстве.

Изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости, — сказано в сообщении ведомства.

Министерство также обнародовало инструкцию по использованию аптечки, которая включает универсальный алгоритм оказания первой помощи.

Ранее Минздрав утвердил новые требования к комплектации аптечки. Из её состава были исключены стерильные бинты и бинты малых размеров, стерильный перевязочный пакет, а также бактерицидные лейкопластыри. При этом в набор были добавлены стерильные салфетки и медицинские маски, писал NEWS.ru.