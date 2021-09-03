Водители рассказали, когда автомобиль пора менять

Российские водители рассказали, когда стоит менять автомобиль, и почему сейчас не самое лучшее время для этого. Как пишет «Российская газета», аналитики «Авито Авто» выяснили у автовладельцев, что в 2021 году из-за дефицита на авторынке многие владельцы предпочитают не менять машину.

31% россиян предпочитают менять машину раз в 4-5 лет, ещё 29% делают это раз в 6-10 лет. Позволить себе смену машины раз в 2-3 года могут только 12% опрошенных.

Чаще всего водители советуют избавляться от старого авто после 100-150 тысяч километров пробега. Такую точку зрения поддерживают 23% респондентов. Ещё 20% уверены, что автомобиль пора менять по достижению пробега 150-200 тысяч километров.

Перечень неисправностей, появляющихся в процессе эксплуатации автомобиля, зависит от стиля управления им, а также от уровня изначальной надежности и качества узлов и агрегатов, — напомнила директор по развитию маркетинговых коммуникаций сети автосалонов Fresh Auto Светлана Гамзатова.

Она отметила, например, что Mercedes C180 Kompressor можно эксплуатировать без серьёзных поломок до 12 лет и примерно 500 тысяч километров пробега, а вот Volkswagen Golf VII DSG может выйти из строя уже после 153 тысяч километров.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ в пятый раз за год повысил цены на свои автомобили. В среднем стоимость всех базовых версий повыситься на 3-4%. При этом наценка автодилеров может достигать 17%.