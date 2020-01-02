https://static.news.ru/photo/18747f90-2dcc-11ea-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Кандидаты в водители начнут с 1 октября по-новому сдавать практический экзамен в ГИБДД. «Площадку» и «город» больше не будут изучать в два приёма, их объединят в получасовой тест.

Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Гаишники уверены, что теперь аварий будет меньше, сообщают «Известия».

Кандидаты недополучают практические навыки, которые нужны на дороге. В итоге новички устраивали аварии. За первые 10 месяцев 2019 года число таких аварий составило 8942, в них погибли 745 человек.

Этап «площадки» полностью дублирует экзамен в автошколах и отнимает у инспекторов много времени. Кандидаты часто не сдают тест с первого раза и воспринимают его как тренировку. Новый подход заставит автошколы давать ученикам больше практических знаний. Методики будут разрабатывать сами учреждения, никаких отдельных рекомендаций ГИБДД выпускать не будет.

Ничего не изменится в случае с мотоциклистами. Они продолжат сдавать экзамены на «площадке». Как элемент обязательного обучения «площадка» сохранится и для автомобилистов.

Кандидаты на закрытой территории будут демонстрировать инспектору навыки владения автомобилем. Они должны показать, что умеют правильно парковаться, заезжать в боксы, разворачиваться в малом пространстве и начинать движение на подъёмах и спусках.

В случае успешного выполнения заданий, кандидат выезжает в город, где на дорогах общего пользования покажет, как он проезжает перекрёстки, ориентируется при поворотах, перестраивается, как проезжает пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Он покажет движение на максимальной скорости и умение проезжать железнодорожные пути.

Изменят маршруты для проезда по городу. В ГИБДД недовольны тем, что новички чаще всего бывают осведомлены об особенностях проезда по знакомым улицам. По сути, эти водители просто не готовы к стрессовым ситуациям на чужих дорогах. Теперь автомобилист будет знать утверждённый перечень улиц и дорог, где его будут экзаменовать, но откуда начнётся экзамен, какие упражнения и в какой последовательности надо будет выполнять, будет известно только инспектору.

От водителей ну будут требовать выполнения опасных манёвров на загруженных дорогах и сложных перекрёстках. Изменится действующая балльная система оценки.

ГИБДД также уточнили сроки пересдачи практики. После первого провала можно будет прийти через неделю, с третьей и последующей попытки — не менее месяца. Это сделано для того, чтобы кандидаты могли взять дополнительные уроки у инструкторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госавтоинспекция намерена исключить из процедуры оценки практического экзамена на получение водительского удостоверения штрафные баллы. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.